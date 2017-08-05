События

08:40 05.08.2017

В Луганской области завершен монтаж телерадиобашни, которая обеспечит трансляцию украинского ТВ и радио, - Костинский

В Бахмутовке (Новоайдарский район, Луганская область) завершили строительство телерадиобашни, которая обсепечит трансляю украинского телевидения и радио вплотную к линии разграничения, сообщил член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

"Это третья башня, которая была построена в течение двух последних лет (после Краматорской и Чонгарской). Итак, уже есть по одной новой башне в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. При этом развитие телекоммуникационной инфраструктуры будет продолжаться", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Согласно сообщению, теперь начнется монтаж необходимого оборудования.

"С башни в Бахмутивке уже в этом месяце начнется цифровое и аналоговое телевизионное вещание, а также FM-радиовещание… На данный момент, планируется запуск программ Общественного вещания (НСТУ), ряда общенациональных телеканалов, Армии ФМ и других вещателей", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 38 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены трое военнослужащих – штаб

МИД Украины требует отменить судебное решение в отношении Балуха

Прокуратура передала "Укрзализныце" 1 тыс. задержанных Погранслужбой полувагонов

Луценко просит Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Балчуном

На Донбассе с начала года погибло 59 мирных граждан

ПОСЛЕДНЕЕ

В Иране пройдет инаугурация президента Рухани

Для полной комплектации штата Национальной полиции не хватает 15 тыс. сотрудников – МВД

Директора "Львовского военного лесокомбината" подозревают в незаконной растрате 220 тыс грн

За смертельное ДТП в Авдеевке водителю грозит до 8 лет лишения свободы

Чиновник Черкасского горсовета задержан при получении взятки в 40 тыс. грн. - ГПУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на ремни на price.ua
РЕКЛАМА