В Луганской области завершен монтаж телерадиобашни, которая обеспечит трансляцию украинского ТВ и радио, - Костинский

В Бахмутовке (Новоайдарский район, Луганская область) завершили строительство телерадиобашни, которая обсепечит трансляю украинского телевидения и радио вплотную к линии разграничения, сообщил член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

"Это третья башня, которая была построена в течение двух последних лет (после Краматорской и Чонгарской). Итак, уже есть по одной новой башне в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. При этом развитие телекоммуникационной инфраструктуры будет продолжаться", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Согласно сообщению, теперь начнется монтаж необходимого оборудования.

"С башни в Бахмутивке уже в этом месяце начнется цифровое и аналоговое телевизионное вещание, а также FM-радиовещание… На данный момент, планируется запуск программ Общественного вещания (НСТУ), ряда общенациональных телеканалов, Армии ФМ и других вещателей", - говорится в сообщении.