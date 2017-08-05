События

08:25 05.08.2017

Директора "Львовского военного лесокомбината" подозревают в незаконной растрате 220 тыс грн

Военная прокуратура Львовского гарнизона завершила досудебное расследование в отношении директора госпредприятия Минобороны Украины "Львовский военный лесокомбинат", подозреваемого в незаконной растрате средств, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Указанное должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением и действуя по предварительному сговору с руководителем одного из субъектов хозяйствования, растратило в 2015 году денежные средства оборонного предприятия в размере 220 тыс. грн. Указанные средства предназначались для погрузки и перевозки пильного и заточного станков, проведения подготовительных работ по обустройству под них бетонного основания и проведения пусконаладочных работ", - информируют в ведомстве.

Следствием установлено, что указанные работы были проведены силами и средствами Магеровского лесхоза (структурное подразделение ГП), и завершены только весной 2016 года.

Обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу по итогу ознакомления с ним подозреваемого и стороны защиты.

Вменяемые подозреваемому правонарушения предусмотрены ч.2 ст.366 и ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины, санкции которых предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 38 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены трое военнослужащих – штаб

МИД Украины требует отменить судебное решение в отношении Балуха

Прокуратура передала "Укрзализныце" 1 тыс. задержанных Погранслужбой полувагонов

Луценко просит Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Балчуном

На Донбассе с начала года погибло 59 мирных граждан

ПОСЛЕДНЕЕ

В Иране пройдет инаугурация президента Рухани

Для полной комплектации штата Национальной полиции не хватает 15 тыс. сотрудников – МВД

В Луганской области завершен монтаж телерадиобашни, которая обеспечит трансляцию украинского ТВ и радио, - Костинский

За смертельное ДТП в Авдеевке водителю грозит до 8 лет лишения свободы

Чиновник Черкасского горсовета задержан при получении взятки в 40 тыс. грн. - ГПУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
интернет магазины кулеров для воды на price.ua
РЕКЛАМА