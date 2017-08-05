Директора "Львовского военного лесокомбината" подозревают в незаконной растрате 220 тыс грн

Военная прокуратура Львовского гарнизона завершила досудебное расследование в отношении директора госпредприятия Минобороны Украины "Львовский военный лесокомбинат", подозреваемого в незаконной растрате средств, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Указанное должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением и действуя по предварительному сговору с руководителем одного из субъектов хозяйствования, растратило в 2015 году денежные средства оборонного предприятия в размере 220 тыс. грн. Указанные средства предназначались для погрузки и перевозки пильного и заточного станков, проведения подготовительных работ по обустройству под них бетонного основания и проведения пусконаладочных работ", - информируют в ведомстве.

Следствием установлено, что указанные работы были проведены силами и средствами Магеровского лесхоза (структурное подразделение ГП), и завершены только весной 2016 года.

Обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу по итогу ознакомления с ним подозреваемого и стороны защиты.

Вменяемые подозреваемому правонарушения предусмотрены ч.2 ст.366 и ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины, санкции которых предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.