Боевики за сутки 38 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены трое военнослужащих – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки совершили 38 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошедшие сутки в зоне АТО завершилась усилением огневой активности российско-оккупационных войск. После 18 часов противник увеличил количество обстрелов наших позиций на Луганском и Донецком направлениях… Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 38 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевскую промзону из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Кроме того под обстрелом боевиков оказались Зайцево, Камянка, Невельское и Луганское.

На Луганском направлении боевики обстреливали позиции сил АТО в окрестностях Новоалександровки из различных вооружений и в окрестностях Донца – из минометов калибра 82 мм.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Лебединского и Широкино из гранатометов.

"Стоит добавить, что по оперативной информации, в российско-оккупационных подразделениях все чаще фиксируются случаи насилия. Так недавно боевик так называемого полка морской пехоты, после доведения приказа своего командира о лишении его денежной премии, взорвал гранату в расположении подразделения. Преступник погиб сам и ранил трех бандитов", - отмечают в сообщении.