События

07:27 05.08.2017

За смертельное ДТП в Авдеевке водителю грозит до 8 лет лишения свободы

Пьяному водителю, сбившему в Адеевке мотоциклиста 14 июня 2017 года, грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратура Донецкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении виновника ДТП по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения лицами, которые управляют транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вследствие указанного ДТП, 43-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. После столкновения водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

На данный момент обвиняемый ожидает судебного разбирательства под стражей.

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Интерфакс-Украина
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