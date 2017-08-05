Чиновник Черкасского горсовета задержан при получении взятки в 40 тыс. грн. - ГПУ

Сотрудники Генеральной прокуратура Украины, совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, задержали в пятницу начальника одного из управлений Черкасского городского совета во время получения взятки в размере 40 тыс грн, сообщает пресс-служба ГПУ.

"4 августа 2017 года в порядке ст. 208 УПК Украины задержан начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Черкасского городского совета по результатам вымогания и получения неправомерной выгоды в размере 40 тыс грн от владельца предприятия за непринятие мер по проведению дополнительной проверки соблюдения требований законодательства при введении объектов реконструкции этого субъекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

В ГПУ рассматривают вопрос о подготовке подозрения задержанному по ч. 3 ст. 368 УК Украины, ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, установления других возможных соучастников и их задержания, сборе и фиксации доказательств

Санкции, вменяемой правонарушителю, статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.