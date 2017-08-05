События

04:31 05.08.2017

Бурую медведицу направили из передвижного цирка в приют "Домажир" на Львовщине

В одном из цирков-шапито изъяли тянь-шаньскую бурую медведицу из-за жестокого обращения и непригодных условий для жизни, животное направили в приют для бурых медведей "Домажир".

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, после полугода борьбы животное передали в приют для бурых медведей "Домажир" (Львовская обл.).

Медведицу зовут Христей, ей примерно 23 года. Но в ветеринарном паспорте, предоставленным хозяином животного, была указана недостоверная информация касательно возраста и пола медведя.

Госинспекторы из охраны окружающей среды составили протокол об административном правонарушении по ч.2 и ч.3 ст. 88-1 КУоАП.

За жизнь медведицы боролись Bear Sanctuary Domazhyr, Минэкологии, Государственная экологическая инспекция Украины во Львовской области, Национальная полиция Украины во Львовской области и Экологический корпус.

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Интерфакс-Украина
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