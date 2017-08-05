В ряде регионов Европы температура превысила 40 градусов по Цельсию

Температура в 11 странах Европы превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, а в некоторых европейских регионах достигла 47 градусов, сообщает в пятницу британская газета "Гардиан".

По данным метеорологов, столь высокие температуры обусловлены мощной тепловой волной, пришедшей из Африки.

Ожидается, что жара затронет Италию, Швейцарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Боснию и Герцеговину, Хорватию и Сербию. В зоне риска аномальной жары находятся также Испания и Франция.

В частности, предупреждения о риске для здоровья из-за высоких температур были распространены для 26 итальянских городов.

При этом метеорологи прогнозируют, что температура не упадет ниже 40 градусов по Цельсию в Риме и нескольких других городах Италии до понедельника.

Температурный рекорд был установлен в 1977 году в Афинах: тогда температура достигла 48 градусов по Цельсию.