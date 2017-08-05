События

03:00 05.08.2017

В ряде регионов Европы температура превысила 40 градусов по Цельсию

Температура в 11 странах Европы превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, а в некоторых европейских регионах достигла 47 градусов, сообщает в пятницу британская газета "Гардиан".

По данным метеорологов, столь высокие температуры обусловлены мощной тепловой волной, пришедшей из Африки.

Ожидается, что жара затронет Италию, Швейцарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Боснию и Герцеговину, Хорватию и Сербию. В зоне риска аномальной жары находятся также Испания и Франция.

В частности, предупреждения о риске для здоровья из-за высоких температур были распространены для 26 итальянских городов.

При этом метеорологи прогнозируют, что температура не упадет ниже 40 градусов по Цельсию в Риме и нескольких других городах Италии до понедельника.

Температурный рекорд был установлен в 1977 году в Афинах: тогда температура достигла 48 градусов по Цельсию.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МИД Украины требует отменить судебное решение в отношении Балуха

Прокуратура передала "Укрзализныце" 1 тыс. задержанных Погранслужбой полувагонов

Луценко просит Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Балчуном

На Донбассе с начала года погибло 59 мирных граждан

Один военный погиб, пятеро травмированы на учениях на полигоне в Киевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львове полицейские нейтрализовали пациента психбольницы, который захватил заложников и ранил 10 человек

США представили проект резолюции СБ ООН с санкциями, нацеленными на уменьшение экспорта КНДР на $1 млрд

В Скадовске стартовали "Черноморские игры"

В полиции Донецкой области не хватает 4 тыс. сотрудников – Жебривский

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове продолжится в середине сентября – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА