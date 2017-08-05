Во Львове полицейские нейтрализовали пациента психбольницы, который захватил заложников и ранил 10 человек

Пациент психбольницы во Львове захватил в заложники других пациентов, а потом, ранил 10 из них ножом, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Полицейские взяли задние штурмом, освободили заложников и задержали злоумышленника.

Шестеро заложников госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии. Также ранения получили 5 полицейских.

По данным пресс-службы патрульной полиции, около 19.00 поступила информация о том, что один из пациентов психбольницы удерживает заложников и угрожает им физической расправой.

Как указано в сообщении, командир 2 батальона патрульной полиции Роман Блихарский принял решение о штурме, когда услышали крики о помощи.

По данным полиции, задержанным оказался 30-летний житель Львова, который по решению суда в 2013-2017 годах находился в этой больнице на принудительном лечении за жестокое убийство собственного отца – он нанес родителю 72 ножевых ранения.

Более месяца тому назад мужчину отпустили домой, но по просьбе родственников сегодня его снова поместили в больницу.

Около 19.00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал дверь помещения, где находились 76 человек, и разбил окно.

Осколком он травмировал 10 пациентов, трое их которых находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.