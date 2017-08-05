США представили проект резолюции СБ ООН с санкциями, нацеленными на уменьшение экспорта КНДР на $1 млрд

США представили проект дополнительных санкций Совета безопасности ООН против КНДР, цель которого - уменьшить северокорейский экспорт на $1 млрд, сообщают в пятницу западные СМИ.

Разработанный проект резолюции предусматривает запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают на голосование в СБ ООН по вопросу о новых санкциях в субботу.

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