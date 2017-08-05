События

01:52 05.08.2017

США представили проект резолюции СБ ООН с санкциями, нацеленными на уменьшение экспорта КНДР на $1 млрд

США представили проект дополнительных санкций Совета безопасности ООН против КНДР, цель которого - уменьшить северокорейский экспорт на $1 млрд, сообщают в пятницу западные СМИ.

Разработанный проект резолюции предусматривает запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают на голосование в СБ ООН по вопросу о новых санкциях в субботу.

Еще по теме

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МИД Украины требует отменить судебное решение в отношении Балуха

Прокуратура передала "Укрзализныце" 1 тыс. задержанных Погранслужбой полувагонов

Луценко просит Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Балчуном

На Донбассе с начала года погибло 59 мирных граждан

Один военный погиб, пятеро травмированы на учениях на полигоне в Киевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львове полицейские нейтрализовали пациента психбольницы, который захватил заложников и ранил 10 человек

В Скадовске стартовали "Черноморские игры"

В полиции Донецкой области не хватает 4 тыс. сотрудников – Жебривский

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове продолжится в середине сентября – прокуратура

Генпрокуратура не подавала материалы, на основании которых Саакашвили лишили украинского гражданства, утверждает сам политик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
комплекты постельного белья на price.ua
РЕКЛАМА