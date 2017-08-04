Генпрокуратура не подавала материалы, на основании которых Саакашвили лишили украинского гражданства, утверждает сам политик

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что в Генеральной прокуратуре Украины ему сообщили, что не направляли материалы, на основании которых его лишили гражданства Украины.

"Мы сделали запрос в Генеральную прокуратуру, потому что Миграционная служба ссылалась на нереальную прокуратуру. Вчера мы получили ответ Луценко, что Генеральная прокуратура Украины ничего общего с лишением меня гражданства не имеет", - заявил М.Саакашвили в интервью телеканалу ZIK по видеосвязи в пятницу вечером.

Кроме того, он отметил, что его адвокаты в настоящее время собирают все необходимые документы, связанные с прекращением его украинского гражданства, чтобы обжаловать такое решение в суде.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Днем ранее М.Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.

В администрации президента Украины пояснили, что такое решение было принято по представлению Государственной миграционной службы. Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины поддержала ходатайство о прекращении гражданства М.Саакашвили и рекомендовала главе государства принять соответствующее решение.

При этом на сайте Государственной миграционной службы было размещено сообщение, в котором указано, что материалы по М.Саакашвили были предоставлены генпрокуратурой.

В партии "Рух новых сил", лидером которой является экс-президент Грузии, заявили, что глава миграционной службы Максим Соколюк отказался официально предоставить члену этой партии, внефракционному народному депутату Юрию Деревянко копию соответствующего письма генпрокуратуры.