События

20:47 04.08.2017

Начальнику антикоррупционного отдела Донецкой облпрокуратуры объявлено подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 3 августа сообщили о подозрении начальнику отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Донецкой области.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на странице в Facebook, начальник отдела обвиняется в получении взятки в размере $10 тыс. В марте 2017 года начальник одного из отделов прокуратуры получил данную сумму за возвращение арестованного в уголовном производстве имущества на суму 4,8 млн русских рублей.

"По версии следствия, вместо выполнения своих прямых функциональных обязанностей по предотвращению коррупции в Донецкой области, указанное лицо принимало активное участие и способствовало совершению прокурором-коллегой тяжкого коррупционного преступления", - говорится в сообщении ведомства.

За совершение преступления коррупционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Интерфакс-Украина
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