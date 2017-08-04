В киевском парке "Победа" установлена освежающая рамка-распылитель

В парке "Победа" в Днепровском районе Киева установили водяную рамку-распылитель для охлаждения посетителей в условиях сильной жары.

"Сиеста по-украински! Инициатор проекта "охлаждающая рамка" директор КП по СЗН (содержанию зеленых насаждений - ИФ) Днепровского района Евгений Ковшун уверен, что инициатива будет пользоваться большой популярностью. Работать рамка будет с 12.00 до 15.00 ежедневно (кроме выходных) в парке "Победа", - говорится в сообщении коммунального объединения "Киевзеленбуд" на странице в Фейсбуке.

В свою очередь, директор департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской горгосадминистрации Андрей Фищук также поделился эмоциями ввиду установления такой рамки. "Киев. Парк "Победа". Водяная рамка-распылитель облегчает нахождение даже в эту аномальную жару. А еще развлекает детей и радует их родителей", - написал он на своей странице в Фейсбуке