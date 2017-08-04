Порошенко учредил штандарт руководителя Нацполиции

Президент Украины Петр Порошенко учредил штандарт руководителя Национальной полиции Украины.

Соответствующий указ №208/2017 был подписан 4 августа и опубликован на официальном сайте главы государства. Указом вносятся изменения в указ главы государства №692 "О символике Национальной полиции Украины" от 9 декабря 2015 года.

"Штандартом руководителя Национальной полиции Украины является темно-синее квадратное полотнище размером 90х90 см с изображением в центре эмблемы Национальной полиции Украины. Высота эмблемы представляет 2/3 высоты штандарта. По периметру полотнища – точная гладь в виде орнамента из дубовых и лавровых листьев, обрамленная серебряным кантом. Края полотнища, кроме верхнего, украшены бахромой серебряного цвета. Все изображения на полотнище выполнены серебряным шитьем. Поле оборотной стороны штандарта без изображений", - говорится в прилагаемом описании штандарта.

Согласно описанию, древко штандарта деревянное, черного цвета высотой 250 см. Верхушка древка стреловидная из белого металла, в центре которой вмещено рельефное изображение эмблемы Национальной полиции Украины. Полотнище прикрепляется к основе верхушки древка с помощью шнура, соединенного с деревянным стержнем, вмещенным в верхнем крае полотнища. Подток древка - из белого металла в виде срезанного конуса.