Миссия ОБСЕ попала под обстрел в ходе визита на Донецкую фильтровальную станцию

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел во время нахождения на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в четверг, 3 августа, сообщается в отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ в пятницу.

Согласно отчету, с 9:40 утра 3 августа патруль СММ в составе трех бронированных автомобилей и десяти человек, в т.ч. четырех сотрудников подрядной организации Миссии, находился на территории ДФС. Команда Миссии наблюдала за установкой камер СММ на крыше административного здания станции.

Совместный центр контроля и координации (СЦКК) поспособствовал получению гарантий безопасности для обеспечения соблюдения режима прекращения огня в радиусе 15 км, чтобы позволить установить камеру СММ.

"В 14:44, находясь вне бронированных автомобилей примерно в 40 м к северо-востоку от административного здания, четыре члена патруля Миссии услышали очереди из стрелкового оружия, выпущенные ориентировочно в 1 км к юго-юго-западу, и немедленно укрылись в бронированных автомобилях. В то же время остальные члены патруля СММ и работники, находившиеся на крыше, услышали, как над ними со свистом пролетели пули, и укрылись внутри здания", - говорится в сообщении.

"В течение первых 10 минут после этого наблюдатели услышали не менее 15 очередей из стрелкового оружия. В 15:00, в то время как не прекращался огонь из стрелкового оружия, члены патруля Миссии проинформировали об этом СЦКК и обратились в Совместный центр с запросом об оперативном вмешательстве. В 15:30 огонь прекратился, а в 15:35 патруль СММ покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в Донецке. Работы завершены не были", - рассказали в ОБСЕ.

Миссия обратились к СЦКК с запросом разобраться с данным инцидентом.

В ОБСЕ также напомнили, что ранее, 1 августа представители т.н."ДНР" на двух блокпостах более 7 часов удерживали автоколонну СММ, перевозившую в Донецк вышеуказанное оборудование для камеры на ДФС.

Сама ДФС расположена между подконтрольным правительству г.Авдеевка и находящемся в отдельных районах Донецкой области г.Ясиноватая, примерно в 15 км к северу от Донецка. На юго-юго-восток от ДФС находится с.Спартак, контролируемое незаконными вооруженными формированиями.