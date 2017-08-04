Здания Владимирского и Житнего рынков Киева реконструируют – КГГА

Здания Владимирского и Житнего рынков в Киеве будут реконструированы и приведены в надлежащее санитарно-техническое состояние для обеспечения их безаварийной эксплуатации и эффективной работы, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в пятницу.

Согласно сообщению, реконструкция их зданий предусмотрена распоряжением КГГА № 916.

"Разработка соответствующей проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции зданий будет осуществляться за счет городского бюджета. После утверждения этой документации будет уточнена стоимость самих работ. Однако уже могу сказать, что ориентировочная стоимость ремонта торгового зала каждого здания составляет около 35 млн грн. При этом планируем привлечь средства других субъектов хозяйствования и инвесторов", – цитируется в сообщении первый замглавы КГГА Геннадий Плис.

По его информации, здание Владимирского рынка было введено в эксплуатацию в 1968 году. Его капитальный ремонт не проводился почти полвека. После обследования конструкций было установлено, что они нуждаются в капитальном ремонте, а здание в целом и торговый зал – в реконструкции.

Как отмечает первый замглавы КГГА, в здании Житнего рынка капремонт не проводился около 40 лет. Сейчас конструкции здания нуждаются в укреплении, крыша и система отопления – в капитальном ремонте, а торговый зал – в реконструкции.

Как сообщалось, администрация столичного КП "Житний рынок" в начале июня 2017 года начала ремонт здания и планировало за лето отремонтировать 3 тыс. кв. м торговых площадей. Общая площадь рынка составляет 16 тыс. кв. м, полезная – 10 тыс. кв. м.