События

18:04 04.08.2017

Потасовка произошла в Одессе под зданием облпрокуратуры

Сотрудники полиции задержали шестерых участников митинга под зданием прокуратуры Одесской области, сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко на своей странице в Facebook.

По его словам, задержанным инкриминируется нападение и нанесение телесных повреждений сотрудникам полиции. В настоящее время в отношении их открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.

Митингующие требовали возвращения в коммунальную собственность больницы "скорой помощи", которую передал Одессе глава строительной группы Kadorr Аданан Киван. Эту больницу он обязался построить и оборудовать после того, как Одесский горсовет передал ему под застройку ряд земельных участков в курортной зоне, в том числе в районе бывшего санатория "Россия". Однако построенное в итоге здание в горсовете сочли непригодным для организации там больницы "скорой помощи" ввиду его недостаточных размеров и приняли решение передать частной медицинской компании.

Во время акции между ее участниками, количество которых полиция оценила в 250 человек, и представителями одной из общественных организаций, которые были не согласны с требованиями митингующих, и возник конфликт с потасовкой.

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Интерфакс-Украина
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