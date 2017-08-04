События

16:08 04.08.2017

Инженерное обустройство в селе Сопино приостановлено во избежание социального напряжения

Инженерное оборудование с.Сопино Донецкой области проводилось для улучшения защиты населенного пункта от врага, работы временно приостановлены во избежание социального напряжения, сообщает штаб АТО.

"2 августа Вооруженными силами Украины проводились мероприятия по инженерному оборудованию н.п.Сопино. Указанные мероприятия проводились с целью улучшения защиты указанного населенного пункта от возможных действий врага", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Отмечают, что с целью недопущения социального напряжения в Сопино проведение инженерных работ временно приостановлено.

Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге сообщил, что наблюдатели зафиксировали протест жителей подконтрольного властям Украины н.п.Сопино (Донецкая обл.) против окопов и блиндажей военных в их селе.

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Интерфакс-Украина
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