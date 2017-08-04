МИД Украины требует отменить судебное решение в отношении Балуха

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с приговором в деле гражданина Украины, крымского активиста Владимира Балуха и требует от российской стороны отменить это решение.

"Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с вынесением псевдо-судом российского оккупационного режима в АР Крым приговора в деле гражданина Украины Владимира Балуха. (…) Требуем от российской стороны немедленно отменить это антигуманное и безосновательное судебное решение и прекратить какое-либо преследование гражданина Украины Владимира Балуха", - говорится в заявлении МИД, распространенном в пятницу пресс-службой министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что, приговорив украинца под сфабрикованным предлогом к почти 4 годам лишения свободы "исключительно из-за его сознательной гражданской позиции и мирного сопротивления незаконной оккупации его родной земли", Россия в очередной раз продемонстрировала миру свою циничное пренебрежение правами человека, свободами и человеческой жизнью в целом.

"Как государство-оккупант Российская Федерация пренебрегла и ключевыми положениями международного гуманитарного права и требованием Генеральной Ассамблеи ООН, изложенным в резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь (Украина)". В Украине также рассматривают дело Владимира Балуха как очередной факт нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркнули в МИД.

Ранее в пятницу Крымская правозащитная группа сообщила, что Раздольненский районный суд (Крым) приговорил украинского активиста В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и к штрафу в размере 10 тысяч российских рублей. Защита украинца заявила, что дело сфабриковано, а его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

В КрымSOS напомнили, что украинский фермер В.Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своём доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

После вынесения приговора первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украине необходимо предпринять все необходимые усилия для освобождения украинца В.Балуха. "Владимир Балух – простой тракторист, настоящий гражданин Украины, настоящий Украинец. … Мы должны Владимира вытянуть", - написала И.Геращенко в своей странице в Фейсбук.

Она добавила, что украинская сторона ожидает заявлений генсека Совета Европы и других международных организаций и лидеров, "когда украинца судят за украинский флаг".