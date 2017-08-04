События

17:21 04.08.2017

Количество пожаров в экосистемах Харьковской области выросло в 1,5 раза по сравнению с 2016г

В экосистемах Харьковской области с начала 2017 года произошло 1,248 тыс. пожаров, что существенно больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщил начальник пожарной безопасности Главного управления ГСЧС в Харьковской области Андрей Данилов

"На сегодняшний день количество пожаров возросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом с прошлого года", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Говоря о причинах такого увеличения количество пожаров в экосистемах, А.Данилов назвал сухую погоду и неосторожность обращения с огнем на природе.

"Давайте вспомним, когда на территории Харьковской области были дожди. У нас с апреля буквально не было дождей. А погода теплая, люди отдыхают, не исключен человеческий фактор: занесение открытого огня, неосторожность",- сказал чиновник.

В целом, по данным А.Данилова, с начала года на территории области произошло около 3,700 тыс. пожаров, в результате которых погибли 74 чел., в т.ч. один ребенок. Прямой ущерб от пожаров составил около 77 млн грн.

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