Прокуратура открыла дело по факту взрыва на полигоне в Киевской области

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту взрыва на территории военного полигона в Киевской области, в результате которого один военнослужащий погиб, еще 5 военных получили травмы.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона, сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 414 (неосторожное обращение с оружием) УК Украины.

"Установлено, что согласно приказу командира воинской части на территории военного полигона, расположенного в с. Девички Бориспольского района Киевской области, проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировки по управлению огнем бригадной артиллерийской группы. В ходе проведения учений около 11:00 военнослужащие произвели выстрел из 120-мм миномета 2С12 "Сани". Мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, где находились военнослужащие", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в результате этого один военный погиб, пятеро ранены.

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона проводит неотложные следственные действия.

Ранее об этом взрыве, одном погибшем и 5 раненых сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Раненым была оказана неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское учреждение.