Гриневич: Высокогорные селения должны получить дополнительное финансирование дорог и школ

Образование в высокогорных районах требует больших финансовых вложений, чем школы, которые работают в лучших условиях, заявляет министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Очень важно на законодательном уровне предоставить отдельным поселкам статусы высокогорных. Следовательно, определить необходимые коэффициенты для выделения средств для строительства дорог, обслуживания школ. Нам необходимо сохранить эти аутентичные колоритные местности в Украине. Прежде всего, это касается восстановления транспортной инфраструктуры, конечно же, школ", - сказала министр в ходе 4-го карпатского форума народовластия, посвященного вопросам образования в горных и высокогорных районах Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей в горной местности функционируют 535 школ (3,2% от общего количества в Украине), в них учится 78,7 тыс учеников (2% от общего количества школьников). В частности, в Закарпатской области в высокогорной местности работает 105 школ (почти 11 тыс учеников); в Ивано-Франковской - 245 школ (46,8 тыс учеников), во Львовской - 157 школ (более 15,5 тыс учеников); в Черновицкой - 28 школ (более 5,3 тыс учеников).

В форуме также участвовали народные депутаты Олег Березюк, Иван Рыбак, Сергей Соболев и Александр Шевченко, которые ознакомились с состоянием учебных заведений и дорог и посетили две школы в горной местности.