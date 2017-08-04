Мининфраструктуры уволило директора порта "Черноморск"

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение об увольнение директора ГП "Морской торговый порт Черноморск" (ранее – Ильичевский порт, Одесская обл.) Сергея Крыжановского.

"Приказ подписан сегодня, последний день работы директора порта тоже сегодня", – сказали агентству "Интерфакс-Украина" в ведомстве в пятницу.

Более детальная информация о причинах увольнения ожидается в понедельник.

На сайте порта пока отсутствует какая-либо информация по этому поводу, а все последние новости посвящены нападению на помощника директора порта Владимира Букача. Утром 31 июля во дворе собственного дома неизвестные в масках избили его бейсбольными битами, в результате чего поморник был доставлен в больницу с переломом челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Ведется следствие.

Согласно публикациям на сайте порта, его директор С.Крыжановский подозревает в нападении на своего помощника главу "Профсоюза работников морского транспорта"Сергея Брызгалова и организованной им группы Самооборона порта".

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Порт "Черноморск" в январе-июне 2017 года увеличил перевалку грузов на 6,9% по сравнению с январем-июнем 2016 года – до 8,278 млн тонн.