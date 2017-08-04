События

15:34 04.08.2017

Работника суда Ковеля задержала СБУ во время сбыта наркотиков

Двух жителей Ковеля, которые сбывали на Волыни психотропы "Субутекс", задержала Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

"Правоохранители задержали наркодельцов, один из которых работает судебным распорядителем, во время сбыта очередной партии наркосодержащих таблеток", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

В данное время решается вопрос сообщение задержанным о подозрении по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Интерфакс-Украина
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