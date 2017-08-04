События

15:32 04.08.2017

Премьер РФ Медведев проводит в крымской Феодосии совещание

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел в аннексированный Россией Крым, где проводит совещание, посвященное промышленному потенциалу Крыма и Севастополя.

Как сообщают российские СМИ, Д.Медведев на совещании в Феодосии сообщил о размещении заказов для загрузки 14 предприятий ОПК на полуострове, выделении средств на строительство дороги из Керчи в Симферополь и Севастополь, а также на возведение подходов к Керченскому мосту.

Государство также направит миллиарды рублей на водоснабжение, здравоохранение, электрификацию Крыма, заявил премьер РФ.

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Интерфакс-Украина
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