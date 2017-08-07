Трансляция пресс-конференции на тему "Грязные игры российских спецслужб в украинской политике"

В понедельник, 7 августа, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Грязные игры российских спецслужб в украинской политике". Участники: председатель правозащитного объединения "Синдикат" Евгений Чепелянский; активист ПО "Синдикат", участник АТО Борис Портной, которые расскажут о том, как российские спецслужбы пытались привлечь их к сотрудничеству "в темную": хитрости, которые используются во время вербовки в соцсетях, схемы, особенности работы и предлагаемые суммы (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.