События

11:30 07.08.2017

Трансляция пресс-конференции на тему "Грязные игры российских спецслужб в украинской политике"

В понедельник, 7 августа, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Грязные игры российских спецслужб в украинской политике". Участники: председатель правозащитного объединения "Синдикат" Евгений Чепелянский; активист ПО "Синдикат", участник АТО Борис Портной, которые расскажут о том, как российские спецслужбы пытались привлечь их к сотрудничеству "в темную": хитрости, которые используются во время вербовки в соцсетях, схемы, особенности работы и предлагаемые суммы (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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