Львовский горсовет увеличил тарифы на вывоз мусора

Исполком Львовского городского совета утвердил новые тарифы на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), которые будут примерно вдвое выше действующих.

Решение вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Согласно документу, каждому из шести операторов рынка вывоза ТБО определен отдельный тариф, который приблизительно в два раза выше действующих ныне.

Для населения тарифы колеблются от 719 до 803 грн/тонна, в то время как действующий тариф в среднем составляет 380 грн/ тонну.

Как заявил на заседании исполкома заместитель городского головы Львова Сергей Бабак, тарифы на вывоз отходов во Львове не пересматривали уже три года, за это время возросли цены на ГСМ и уровень зарплаты.

"Новые тарифы возрастут в 2,2 раза. Меньшей мерой они возрастут для населения, в большей мере – для юридических лиц. За последние три года в разы подорожали горюче-смазочные материалы, техника, зарплата. Все это составляющие тарифа, и они приведены в соответствие с сегодняшними ценами", - сказал С.Бабак.