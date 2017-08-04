Кличко назначил директором транспортного департамента КГГА экс-главу "Киевзеленбуда" Симонова

Мэр Киева Виталий Кличко распоряжением № 600 от 3 августа 2017 года назначил директором департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Сергея Симонова.

Как отмечается в документе, С.Симонов назначен на должность по результатам конкурса, ему установлен испытательный срок 4 месяца.

Соответствующим решением С.Симонов также освобожден от должности заместителя директора – начальника управления связи и информатизации департамента транспортной инфраструктуры КГГА, которую он занимал с 7 июня по 4 августа 2017 года.

Согласно данным на веб-сайте Киевского городского совета, до назначения в транспортный департамент столицы, С.Симонов с 14 февраля 2015 года по 4 мая 2016 года занимал должность генерального директора коммунального объединения (КО) зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленбуд".

Стаж государственной службы С.Симонова на 4 августа 2017 года составляет 3 года 5 месяцев.

Предыдущий директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель проработал на должности ровно год – с 25 апреля 2016 года по 25 апреля 2017 года, уволившись по собственному желанию.