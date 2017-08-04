В Украине в субботу удержится жаркая сухая погода

В Украине в субботу, 5 августа, погоду продолжит определять жаркий воздух, в западных и северных областях местами неустойчивая погода, сообщает Укргидрометцентр.

В северной части страны местами ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 19-25°, днем 35-39°, в западных и северных областях ночью 17-22°, днем 29-34°.

В Киеве 5 августа ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью 20-22°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 августа самая высокая температура днем была 38,1° в 2010 году, самая низкая ночью 7,6° в 1907 году.

В Украине в воскресенье, 6 августа, на Правобережье прогнозируются грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной и восточной части ночью 20-25°, днем 33-38°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 28-33°.

В Киеве 6 августа ночью кратковременные дожди, грозы; днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 30-32°.

По состоянию на 4 августа температура воды в Черном и Азовском морях 24-28°, в Днепре возле Киева 25°.