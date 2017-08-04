Геращенко: нужно освободить осужденного за украинский флаг крымского фермера Балуха

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что Украине необходимо предпринять все необходимые усилия для освобождения украинца Владимира Балуха, осужденного в пятницу одним из судов на территории временно оккупированного Российской Федерацией Крыма.

"Мы должны бороться за возвращение территорий и людей. Не все, кто в оккупации – коллаборационисты, как пытаются навязать общественному мнению те политсилы, которые кричат об отказе от оккупированных территорий. Да, там есть те, кто топтал украинский флаг, но там остаются тысячи настоящих украинцев, патриотов, героев. Кричать "Слава Украине!" и носить вышиванку в мирном Киеве и Львове - не то же самое, что рисовать "Слава Украине!" на стене оккупированного Донецка и вывешивать флаг в напичканном фсбшниками Крыму. Владимир Балух – простой тракторист, настоящий гражданин Украины, настоящий Украинец. … Мы должны Владимира вытянуть", - написала И.Геращенко в своей странице в Фейсбук.

Она также добавила, что украинская сторона ожидает заявлений Генсека Совета Европы и других международных организаций и лидеров, "когда украинца судят за Украинский Флаг".

Ранее в пятницу Крымская правозащитная группа сообщила, что Раздольненский районный суд (Крым) приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей.

"Аргументы о незаконности обвинения и доводы защиты о возможном подбрасывании суд считает несостоятельными. Обстоятельств, смягчающих ответственность, судом не установлено", - заявила судья Раздольненского суда, зачитывая приговор.

Защита украинца заявила, что дело сфабриковано, а его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

В КрымSOS напомнили, что украинский фермер Владимир Балух был арестован 8 декабря в своём доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Российской Федерацией АР Крым. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.