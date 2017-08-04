Подросток тяжело травмировался во время катания на тарзанке

В Харькове 15-летний подросток госпитализирован в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной во время катания на тарзанке.

"У него констатирована закрытая черепно-мозговая травма. Состояние здоровья тяжелое, мальчик находится в коме. По предварительным данным, травмы он получил во время катания на тарзанке в результате падения ветки на голову", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшедшего.