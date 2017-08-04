События

13:36 04.08.2017

ВСУ не понесли потерь в зоне АТО за минувшие сутки

Вследствие обстрелов незаконными вооруженными формированиями позиций сил антитеррористической операции за прошедшие сутки погибших и пострадавших в рядах ВСУ нет, сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб и не был ранен в результате боевых действий. Однако обстрелы со стороны врага продолжились, хотя и с меньшей интенсивностью", - сообщил А.Лысенко на брифинге в пятницу.

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Интерфакс-Украина
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