ВСУ не понесли потерь в зоне АТО за минувшие сутки

Вследствие обстрелов незаконными вооруженными формированиями позиций сил антитеррористической операции за прошедшие сутки погибших и пострадавших в рядах ВСУ нет, сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб и не был ранен в результате боевых действий. Однако обстрелы со стороны врага продолжились, хотя и с меньшей интенсивностью", - сообщил А.Лысенко на брифинге в пятницу.