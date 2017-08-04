Минобразования продлило срок подачи оригиналов документов для зачисления на бюджет

Министерство образования и науки Украины продлило срок подачи абитуриентами оригиналов документов для зачисления на места государственного заказа в высшие учебные заведения до 18:00 субботы, 5 августа.

"В Министерство образования и науки Украины поступают многочисленные обращения абитуриентов с просьбой продлить срок подачи документов на бюджет. Мотивы разные, в частности, они связаны с доездом в другие города, если ребенок получил рекомендацию на зачисление в вузы не рядом с домом", - цитирует пресс-служба слова директора департамента высшего образования Минобразования Олега Шарова в пятницу .

Всего рекомендации к зачислению на бюджет получили 60 тыс. 925 абитуриентов.

Списки зачисленных, которые выполнили все требования к зачислению и вовремя подали оригиналы документов в приемные комиссии вузов, должны быть обнародованы не позднее 12:00, понедельника, 7 августа.

Неиспользованные места госзаказа будут предоставлены льготным категориям поступающих.

Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет происходить до 18 августа.

Как сообщалось, ранее крайним сроком подачи оригиналов документов абитуриентами, которые рекомендованы к зачислению на бюджет было 12:00, субботы, 5 августа.