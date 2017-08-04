События

13:24 04.08.2017

В Луцке столкнулись маршрутка и КамАЗ, пострадали около 12 человек

В Луцке водитель маршрутного такси из-за плохого самочувствия не справился с управлением и врезался в КамАЗ, в результате ДТП пострадали около 12 человек, сообщает патрульная полиция.

"По предварительной информации, водителю маршрутного такси Луцк-Колки стало плохо, в результате чего он въехал в КамАЗ, который двигался в попутном направлении", - сообщает патрульная полиция Луцка в пятницу.

Пострадали водители и около 10 пассажиров автобуса, среди которых могут быть дети.

Работают все необходимые службы, движение транспорта временно затруднено.

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Интерфакс-Украина
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