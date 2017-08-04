Мужчина нашел артснаряд времен войны и повез его на электричке взрывотехникам

Житель села Грузское (Макаровский район Киевской области) нашел артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, положил его в полиэтиленовый пакет и повез специалистам-взрывотехникам на пригородном электропоезде.

"Житель села Грузское обнаружил подозрительный предмет на одной из стихийных свалок. Мужчина, не долго думая, положил его в полиэтиленовый пакет и на электропоезде повез в Конотоп, чтобы находку оценили спасатели. Находкой оказался 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны", - сообщили в пресс-службе МВД Украины в пятницу.

В министерстве отметили, что сейчас снаряд находится под наблюдением спасателей и при первой же возможности его обезвредят.

"Пожалуйста, помните, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя касаться их руками, необходимо сразу звонить в ГСЧС. Берегите себя и своих близких", - призвали в МВД Украины.