События

13:12 04.08.2017

Мужчина нашел артснаряд времен войны и повез его на электричке взрывотехникам

Житель села Грузское (Макаровский район Киевской области) нашел артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, положил его в полиэтиленовый пакет и повез специалистам-взрывотехникам на пригородном электропоезде.

"Житель села Грузское обнаружил подозрительный предмет на одной из стихийных свалок. Мужчина, не долго думая, положил его в полиэтиленовый пакет и на электропоезде повез в Конотоп, чтобы находку оценили спасатели. Находкой оказался 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны", - сообщили в пресс-службе МВД Украины в пятницу.

В министерстве отметили, что сейчас снаряд находится под наблюдением спасателей и при первой же возможности его обезвредят.

"Пожалуйста, помните, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя касаться их руками, необходимо сразу звонить в ГСЧС. Берегите себя и своих близких", - призвали в МВД Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Один военный погиб, пятеро травмированы на учениях на полигоне в Киевской области

Минобразования продлило срок подачи оригиналов документов для зачисления на бюджет

В Луцке столкнулись маршрутка и КамАЗ, пострадали около 12 человек

Суд в Крыму вынес приговор украинскому активисту Балуху

Синоптики рассказали, когда в Украине ожидается похолодание

ПОСЛЕДНЕЕ

Подросток тяжело травмировался во время катания на тарзанке

ВСУ не понесли потерь в зоне АТО за минувшие сутки

Сытник об обвинениях со стороны нардепа в злоупотреблениях: Полякова лучше прокомментирует психиатр

Апелляционный судья в тяжбе между Суркисами и НБУ относительно законности списания их вкладов в ПриватБанке взяла самоотвод

ГПУ не обнаружила уголовных производств в отношении Саакашвили

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА