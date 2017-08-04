Сытник об обвинениях со стороны нардепа в злоупотреблениях: Полякова лучше прокомментирует психиатр

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отказался комментировать заявления народного депутата Максима Полякова о его злоупотреблениях.

"Слова Полякова лучше прокомментирует психиатр. Я не вижу, что тут комментировать», - сказал он на пресс-конференции в Одессе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявления нардепа.

Ранее М.Поляков обратился в Генеральную прокуратуру Украины с требованием начать уголовное производство по факту препятствования его депутатской деятельности сотрудниками НАБУ, а также передал туда материалы о злоупотреблениях служебным положением А.Сытником.

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов М.Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата.

Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Так, он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани (Черкасская обл.) без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта.

Мера пресечения действует до 19 августа.

М.Поляков должен был прийти в облуправление полиции Черкасской области в субботу, 22 июля, для процедуры надевания электронного браслета, однако не явился. Защита уведомила НАБУ в телефонном режиме, что М.Поляков не намерен исполнять решение суда в части обязательства носить электронный браслет. При этом сам парламентарий заявил, что правоохранители не предпринимали попыток надеть ему электронный браслет и заверил, что не намерен прятаться от следствия и будет выполнять все требования.

25 июля парламентарий внес определенный судом залог.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро Украины настаивают, чтобы нардеп М.Поляков надел электронный браслет.