Суд в Крыму вынес приговор украинскому активисту Балуху

В пятницу Раздольненский районный суд (Крым) приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей, сообщает проект КрымSOS со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Аргументы о незаконности обвинения и доводы защиты о возможном подбрасывании суд считает несостоятельными. Обстоятельств, смягчающих ответственность, судом не установлено", - заявила судья Раздольненского суда, зачитывая приговор.

Защита украинца заявила, что дело сфабриковано, а его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

В КрымSOS напомнили, что украинский фермер Владимир Балух был арестован 8 декабря в своём доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Российской Федерацией АР Крым. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.