Сенат США утвердил ряд ключевых фигур в сфере регулирования финсектора, торговли, транспорта

Сенат США в четверг утвердил 65 кандидатов Белого дома на различные государственные должности, в том числе на ключевые посты в Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC), министерствах финансов, торговли, юстиции, Управлении транспортной безопасности (TSA), Федеральной комиссии связи (FCC), пишет The Hill.

Было одобрено назначение нового посла при НАТО, им станет экс-сенатор Кей Бейли Хатчинсон, а также послы в Великобритании (Ричард Вуд Джонсон, сын бывшего главы Johnson & Johnson), Канаде, Португалии. Вместе с тем кандидатура американского посла в России Джона Хантсмена останется неутвержденной как минимум до сентября в связи с уходом сенаторов на каникулы.

Кроме того, сенаторы достигли прогресса в обсуждении трех кандидатур на должности в Федеральной комиссии в сфере регулирования энергетики (FERC), которая с марта осталась без кворума, что препятствует нормальной работе. Окончательное решение ожидается в начале или середине сентября.

По состоянию на конец июля Сенату предстояло утвердить почти 200 человек, свидетельствуют данные The Washington Post.

CFTC в дальнейшем будет руководить Джей Кристофер Джанкарло, который выполнял обязанности председателя комиссии с момента прихода президента Дональда Трампа к власти. CFTC является основным федеральным регулятором операций с фьючерсами, свопами и деривативами.

Предполагалось, что Сенат уйдет на каникулы вместе с Палатой представителей с 31 июля. Однако затем лидеры республиканского большинства в верхней палате впервые за 23 года объявили о переносе отпуска на две недели, чтобы согласовать ряд важных законопроектов, в том числе в сфере здравоохранения. Однако переговоры по многим пунктам зашли в тупик, и заседание 3 августа стало последним перед каникулами в полном составе, хотя юридический комитет соберется 8 августа для слушаний по кандидатурам судей.

Следующее общее заседание пройдет 5 сентября, Сенат планирует начать осеннюю сессию с обсуждений бюджета США, лимита госдолга и назначений Госдепа.