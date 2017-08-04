События

10:53 04.08.2017

Юноша погиб от удара током при попытке сделать "селфи" на товарняке в Киеве

В пятницу, 4 августа, в 4:37 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района от граждан поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Вишневое" на грузовом поезде находится без сознания человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Так, желание сделать экстремальное селфи на поезде стоило жизни жителю столицы. По словам очевидцев, парень залез на поезд с целью сделать фото и его поразило электрическим током. К сожалению, 17-летний юноша погиб", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели сняли тело погибшего с вагона грузового поезда.

"ГСЧС отмечает опасность, которую таят подобные развлечения! Помните, что в погоне за впечатлениями можно потерять самое главное - собственные жизни и здоровья", - напомнили в Службе.

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Интерфакс-Украина
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