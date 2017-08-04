События

10:45 04.08.2017

Житель Купянска погиб на крыше электрички от удара током

На железнодорожной станции Заосколье (Харьковская обл.) 24-летний житель г.Купянск погиб от поражения током, полученным на круше пригородного электропоезда.

"Работниками полиции установлено, что 24-летний житель Купянска залез на крышу вагона электропоезда и получил поражение электрическим током с последующим падением на рельсы", - сообщает в пятницу отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Проводится дальнейшая проверка.

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Интерфакс-Украина
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