Житель Купянска погиб на крыше электрички от удара током

На железнодорожной станции Заосколье (Харьковская обл.) 24-летний житель г.Купянск погиб от поражения током, полученным на круше пригородного электропоезда.

"Работниками полиции установлено, что 24-летний житель Купянска залез на крышу вагона электропоезда и получил поражение электрическим током с последующим падением на рельсы", - сообщает в пятницу отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Проводится дальнейшая проверка.