События

10:40 04.08.2017

Трамп не сможет производить назначения в связи с уходом сената на каникулы

Президент США Дональд Трамп до сентября не сможет назначать кандидатов на должности, требующие утверждений сената, в связи с уходом сенаторов на каникулы, сообщило издание "Хилл".

В ходе последнего заседания сената перед каникулами конгрессмены единогласно проголосовали за запрет президенту США производить назначения во время их отсутствия.

Сенаторы разошлись на каникулы в пятницу вечером, и большинство из них не планирует возвращаться в столицу до национального праздника - Дня труда, отмечаемого в первый понедельник сентября, который в этом году приходится на четвертое число этого месяца.

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Интерфакс-Украина
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