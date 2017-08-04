Более 500 правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка в центре Киеве

В связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан более 500 столичных правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут обеспечивать общественную безопасность и порядок в Киеве.

"Усиленные наряды полиции будут нести службу не только в местах проведения мероприятий, но и на прилегающих к ним территориях, станциях киевского метрополитена, остановках общественного транспорта", - сообщает в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева.

Руководство столичной полиции призывает граждан вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам полиции в исполнении их функции по обеспечению общественной безопасности и порядка.