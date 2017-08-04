Пограничники активно используют малые летательные аппараты с тепловизорами для мониторинга границы

Государственная пограничная служба Украины с целью мониторинга с воздуха линии государственной границы, контролируемых пограничных районов и противодействия незаконному перемещению лиц, а также для недопущения другой противоправной деятельности активно использует малые беспилотные летательные аппараты.

"В основном беспилотные комплексы используются для ведения тепловизионного и видеонаблюдения. Результаты таких наблюдений фиксируются наземной станцией управления и передаются в центр управления службой, что позволяет пограничникам оперативно реагировать на проявления противоправной деятельности на границе", - сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Применение таких авиационных единиц позволяет пограничникам осуществлять мониторинг удаленных районов и выполнять задачи, требующие обследования в труднодоступных местах, особенно в гористой и лесной местностях.

"Успешно организованное использование беспилотных летательных аппаратов на участках ответственности пограничных подразделений уже позволило оперативно выявить и задержать десятки нарушителей. Чаще всего их обнаруживали пограничники Азово-Черноморского и Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины", - отмечается в сообщении.