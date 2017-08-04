Снижение уровня преступности за январь-июнь на 16% является результатом работы Нацполиции, – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что уменьшение уровня преступности за январь-июнь 2017 года на 16,5% является результатом работы Национальной полиции.

"Поздравляю Национальную полицию с профессиональным праздником! От вас зависит спокойствие в городах, селах, поселках, в областях и в целом в государстве. То, что за шесть месяцев 2017 года уровень преступности уменьшился на 16,5% - результат вашей непростой работы", - написал премьер на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу.

В.Гройсман поблагодарил полицейских за профессиональную работу и пожелал успехов, здоровья, счастья и мира.