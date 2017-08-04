События

10:13 04.08.2017

Сотрудники СБУ разоблачили организаторов взрыва машины в центре Одессы

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов подрыва автомобиля в центре Одессы, совершенного 24 июля.

Как сообщила пресс-служба управления СБУ в Одесской области, одного из организаторов правоохранители задержали в районе проведения антитеррористической операции, вблизи линии разграничения. Им оказался вынужденный переселенец. В ходе проведения спецоперации в Одессе в тот же день был задержан второй соучастник, который также представлялся переселенцем из т.н. "ДНР".

"Сотрудники СБУ установили, что задержанные входили в состав законспирированной группы, организованной кураторами из РФ для дестабилизации ситуации на юге Украины. Обучение, инструктаж и передача "гонорара" происходили на территории России. Правоохранители задокументировали контакты злоумышленников с кураторами, в том числе с помощью кодированных каналов связи", - рассказали в СБУ.

В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по ч.2 ст.258 (теракт) Уголовного кодекса Украины, обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по делу продолжается.

Как сообщалось, 24 июля в центре Одессы произошел взрыв автомобиля "Жигули". Причиной взрыва стало приведение в действие безоболочного взрывного устройства мощностью в тротиловым эквивалентом около 600 граммов. В результате взрыва никто не погиб и не пострадал.

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