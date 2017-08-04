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09:40 04.08.2017

Общество рассчитывает на принципиальность, честность и совесть полицейских – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил полицейских со второй годовщиной Национальной полиции Украины и пожелал вдохновения в профессиональной деятельности.

"Поздравляю вас со второй годовщиной Национальной полиции Украины. За два года своей деятельности вы получили высокую оценку граждан благодаря профессиональному выполнению задач по противодействию преступности, обеспечению общественной безопасности и порядка, верному служению идеалам добра и справедливости", - сказано в поздравлении президента по случаю Дня Национальной полиции Украины, размещенном на сайте главы государства в пятницу.

По словам П.Порошенко, сегодня полицейским принадлежит ведущая роль в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод человека. "И общество рассчитывает на вашу принципиальность, честность и совесть", - отметил президент.

"Уверен, что бескомпромиссность полицейских, умноженная на знания и опыт, и в дальнейшем будет способствовать повышению международного авторитета нашего государства. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, успехов, сил и вдохновения в профессиональной деятельности", - сказал П.Порошенко.

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Интерфакс-Украина
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