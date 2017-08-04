События

09:32 04.08.2017

В Великобритании скончался актер из "Гарри Поттера" Роберт Харди

Актер Роберт Харди, известный по фильмам о Гарри Поттере и по телесериалу "Все существа большие и малые", скончался на 92-м году жизни, пишет в четверг сайт британской газеты "Сан".

"С большой печалью семья Р.Харди сообщает о его смерти после колоссальной карьеры в театре, телевидении и кино, охватывающей более 70 лет", - цитирует издание заявление семьи актера.

Р.Харди снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, однако мировую известность он получил, сыграв роль министра магии Корнелиуса Фаджа в серии фильмов о "Гарри Потере".

Также он известен тем, что неоднократно исполнил роль бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля.

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