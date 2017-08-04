Глава Одесской ОГА выступает против проведения концерта Светланы Лободы на стадионе "Черноморец"

Глава Одесской обладминистрации Максим Степанов призвал администраторов пересмотреть решение о проведении на стадионе "Черноморец" в Одессе концерта певицы Светланы Лободы.

Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я знаю точно, что в Украине есть достойные артисты. Их много. Выступления которых украсили бы праздник ко Дню нашего города. Пусть наш город будет символом национального сплочения. Одесса – жемчужина! Обращаюсь к организаторам концерта - давайте поддержим прекрасный статус нашего города!", - написал он, отметив, что ранее С.Лобода выступала в Кремле, на Первом канале России, на свадьбах и вечеринках российских олигархов.

"Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю - абсолютно бессмысленны… Именно поэтому я думаю, что Украину Лобода не то, чтобы не любит, ей на Украину абсолютно наплевать…

Я всегда выступал и выступаю за диктатуру Закона и верховенство права. Нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе. Есть только нравственная позиция. Позиция по отношению к Украине, тем, кто на войне и тем, кто в плену, кто уже не живет с нами, к их детям, женам, мужьям и родителям", - подчеркнул М.Степанов.

Проведение концерта Светланы Лободы запланировано на 3 сентября на стадионе "Черноморец", который вмещает более 30 тысяч человек. Активисты, которые в мае уже сорвали один концерт С.Лободы, пообещали заблокировать и это мероприятие.