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07:31 04.08.2017

В Бахмутском районе изъят арсенал боеприпасов и взрывчатки – правоохранители

В Бахмутском районе Донецкой области правоохранителями изъят арсенал боеприпасов и взрывчатки, который хранился в одном из частных домостроений, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области.

"Более 4 тысяч патронов, аммонит, сигнальные и имитационные патроны, гранаты РГ-42, детонаторы и электровоспламенители обнаружила в доме жительница Северска после смерти владельца домовладения. Женщина немедленно сообщила об опасной находке в полицию", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

Боеприпасы местная жительница нашла в хозяйственном здании, когда разбирала вещи предыдущего владельца. 68-летний хозяин умер и оставил после себя целый арсенал опасных предметов.

Правоохранителям понадобился не один час, чтобы перечислить и изъять боеприпасы.

В Нацполиции решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной квалификацией ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители призывают жителей сдавать оружие и боеприпасы, которые незаконно хранятся, в подразделения разрешительной системы и территориальные органы полиции по месту жительства.

В Нацполиции подчеркивают, что добровольно выдав незарегистрированное оружие, граждане не только освобождаются от ответственности за его незаконное хранение, но и имеют возможность оформить выданную оружие, владение которой разрешено законом, в личную собственность.

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