За сутки боевики 21 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения АТО, про потери не сообщается

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Трижды враг применял минометы, 14 раз - гранатометы, один раз бил из вооружения БМП", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбуке в пятницу утром.

На донецком направлении вечером боевики почти 2 часа били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БПМ по украинским защитникам на шахте Бутовка. Также, дважды под гранатометный огонь попали опорные пункты ВСУ на южных окраинах Авдеевки и вблизи поселка Луганское.

На луганском направлении, вечером, боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковского.

На мариупольском направлении НВФ обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов украинские укрепления в Водяном.