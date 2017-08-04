Конгрессмены США на встрече с грузинским президентом в Тбилиси пообещали внимательно следить за шагами РФ в отношении Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в четверг встретился с находящейся в Тбилиси с визитом делегацией американских конгрессменов.

Как сообщает администрация президента Грузии, на встрече стороны обсудили "агрессивную политику России в отношении Грузии".

В администрации отметили, что "американские конгрессмены пообещали внимательно следить за действиями РФ в отношении Грузии".

Также на встрече стороны подвели итоги визита вице-президента США Майка Пенса в Тбилиси и обсудили предложение Г.Маргвелашвили к президенту США назначить специального представителя по вопросам Грузии.

Как заявил после встречи конгрессмен Джо Уилсон, на встрече еще раз были повторены слова американского вице-президента, что США стоят рядом с Грузией.

"Мы рассмотрим вопрос назначения специального представителя, который будет работать с офисом вице-президента и с президентом Дональдом Трампом. У президента Трампа особое отношение к народам Центральной и Восточной Европы, и он это понятно отметил в ходе своего визита в Варшаву", - сказал Д.Уилсон.

На встрече, как сообщает администрация, было отмечено, что визит вице-президента США создал "новые перспективы в сотрудничестве между двумя странами" и, что "отношения США и Грузии переходят на новый этап".

Ранее сообщалось, что президент Грузии на встрече с вице-президентом США высказал предложение назначить специального представителя по вопросам Грузии.

Между тем, данную идею не поняли в парламентском большинстве Грузии.

Как заявил журналистам вице-спикер парламента Георгий Вольский, "данную идею можно было бы рассмотреть, если бы президент Г.Маргвелашвили представил бы глубже свои соображения, в частности, для чего, зачем и с какими функциями и каким мандатом должен быть назначен специальный представитель".

По мнению вице-спикера, такие инициативы прежде необходимо согласовывать с правительством, а также с той стороной, в отношении которой выступаешь с такой инициативой.